Cronaca



Coronavirus, tocca anche al San Luca

giovedì, 5 marzo 2020, 15:40

di aldo grandi

Era prevedibile che, prima o poi, accadesse. E, infatti, così è stato. Nella giornata di oggi due persone sono state sottoposte a tampone all'interno dell'ospedale San Luca a S. Filippo e sono risultate positive al Coronavirus. Erano giorni che le voci, anche le più assurde, si rincorrevano quasi ci fosse una asorta di attesa spasmodica e autolesionista di conoscere che anche qui da noi qualcuno era stato contagiato.

Oggi, purtroppo, i primi due casi. Le due persone sono state ricoverate in rianimazione e nel reparto di malattie infettive. I due ricoverati sarebbero in condizioni stabili e non in pericolo di morte.