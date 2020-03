Cronaca



Coronavirus, video di una commessa che crede di essere positiva": allarme ingiustificato spiega il titolare del ristorante

lunedì, 16 marzo 2020, 17:17

Da questa mattina gira sul web un video in cui una ragazza dipendente della paninoteca Contantoamore di via dello Stadio racconta di essere stata vicino al padre, risultato positivo, e di avere gli stessi sintomi: ma non era vero. Allarmismo ingiustificato. Gabriele Gatto, titolare dell'attività, ha scritto una lettera aperta.

Rimbalzo di video e messaggi, notizie falsate e allarmismi generalizzati: è quello che stanno vivendo in queste ore i proprietari del Contantoamore, la paninoteca di via dello Stadio. A intervenire è direttamente il titolare, Gabriele Gatto.



Vogliamo informarvi e riportare chiarezza su quello che è successo nelle ultime ore e che molto probabilmente avrete visto sulle vostre chat di Whatsapp.

Per chi non ne fosse al corrente, il padre di una ragazza del nostro staff ha contratto il COVID-19.

Successivamente la nostra ragazza ha presentato un po’ di febbre e ha effettuato un video per informare e rassicurare i suoi contatti sul suo stato di salute e su quelle del padre.

Il video è stato girato venerdì 13 marzo, stessa data in cui il padre della ragazza è stato ricoverato ed è stato accertato il contagio al Covid-19. La ragazza nel video ci informava quindi sulla situazione e anche sul suo stato di salute, visto che aveva un po’ di sintomi. Sintomi che poi non si sono più ripresentati e che sono stati associati a stanchezza e stress. Per questo motivo il medico non ha ritenuto necessario la presa in considerazione del tampone.



Vogliamo inoltre riportare un po’ di chiarezza sulla vicenda, mettendo ordine sui fatti: il padre della ragazza ha subito in data 05.03.2020 un piccolo intervento dal dentista e nei giorni successivi si è sentito poco bene ed ha associato quei sintomi all’operazione subita.

Per tale motivo la nostra ragazza nel video dichiara di aver “assistito il padre”, quando ancora nemmeno si ipotizzava del coronavirus. La ragazza ci ha precisato che ha assistito il padre con le dovute precauzioni per tutelarlo, non tanto pensando che avesse già il coronavirus, ma perché al tempo, aveva ancora contatti con il mondo esterno.

La ragazza dichiara che domenica 8 marzo, ultima data in cui ha lavorato presso il nostro locale, era ancora inconsapevole della situazione, dato che il padre è risultato positivo al virus in data venerdì 13 marzo, giorno in cui è stato pubblicato il video (poi divenuto virale), di cui noi non eravamo a conoscenza fino a data odierna.



Successivamente è stato immediatamente attivato il protocollo sanitario e sono state fatte tutte le comunicazioni agli organi competenti.



Ci scusiamo per l’allarmismo creato, ma non era intenzione di nessuno scatenare panico ingiustificato, tanto meno da parte della nostra ragazza. Nel frattempo siamo stati inondati di telefonate e messaggi, ma prima di uscire con una comunicazione ufficiale anche noi dovevamo capire la situazione.

C’è molta diffidenza in questo periodo, ma abbiamo a cuore la salute del nostro staff, la vostra e di tutta la collettività, e in questo momento più che mai ci vuole senso di responsabilità, per cui se la situazione fosse diversa non esiteremo nel comunicarlo a tutti voi.



Quello che noi stiamo facendo è attenerci ai fatti attuali e alle disposizioni del medico, nel caso in cui la situazione subisse delle variazioni saremo i primi a comunicarvelo.

Auguriamo una buona guarigione al padre della ragazza (che non citiamo mai per nome per ragione di privacy) e vicinanza a tutta la famiglia.





Precisazione del direttore: pubblichiamo il video della ragazza in modo da poter tranquillizzare tutti coloro che la conoscono poiché non è assolutamente risultata positiva al Coronavirus.

