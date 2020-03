Cronaca



CoVid-19, il prefetto: "Restate in casa per la salute di tutti"

giovedì, 12 marzo 2020, 19:52

di lorenzo vannucci

Stare a casa, limitando gli spostamenti a ragioni di comprovata necessità. E' stato chiaro il prefetto di Lucca, Francesco Esposito, nel ricordare come sia necessaria la collaborazione di tutta la popolazione perché le nuove misure governative possano essere combattute efficacemente e con forza.

Le parole di Esposito arrivano in un giorno drammatico da un punto di vista numerico su piano nazionale, per ciò che riguarda l'ulteriore diffusione del contagio da CoVid-19 sul territorio italiano: stando ai numeri diffusi in serata dalla protezione civile, nella giornata di oggi sono stati registrati 188 decessi, e 2 mila 214 nuovi contagi, che, con le cifre odierne, toccano soglia 12 mila 839.

Proprio per questo la prefettura ha dunque deciso di intervenire, sottolineando come sia imprescindibile, per tutta la cittadinanza, il rispetto e la rigorosa osservanza delle nuove norme, varate per decreto dal governo nella serata di ieri. Il prefetto Esposito, inoltre, ha sottolineato come saranno attivati accertamenti da parte della guardia di finanza, affinché possano essere scongiurati gli aumenti ingiustificati dei prezzi di taluni prodotti. Inoltre è stato comunicato che l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione degli sfratti è stata sospesa fino al prossimo 3 aprile.

La prefettura di Lucca, in conclusione, ha sottolineato come siano già in vigore controlli sul territorio, controlli che dovranno andare a verificare l'effettiva inderogabilità di uno spostamento. Sarà possibile, per il cittadino, la compilazione dell'autocertificazione nel momento stesso in cui avvenisse una operazione di controllo da parte della forza pubblica. I trasgressori della normativa vigente verranno denunciati a piede libero, operazione già avvenuta, a carico di taluni soggetti, sul territorio nazionale.