Da lunedì 9 marzo al via la riqualificazione del viale della Certosa di Farneta. Saranno ripiantumati 60 cipressi adulti

martedì, 3 marzo 2020, 12:44

E’ Francesca Pierotti, responsabile Lucca di Confesercenti Toscana Nord, a commentare l’esito del faccia a faccia tra Comune e associazioni di categoria confermando le richieste messe sul tavolo

martedì, 3 marzo 2020, 11:13

La Regione ha lanciato in questi giorni una campagna di comunicazione sul Coronavirus Covid-19, rivolta a tutti i cittadini toscani, o comunque presenti in Toscana. Cuore della comunicazione, il decalogo sui comportamenti da tenere, le norme igieniche da seguire, cosa fare in caso di febbre, raffreddore o tosse, i numeri...

lunedì, 2 marzo 2020, 23:38

La giornata di maltempo che ha colpito la provincia di Lucca non è passata senza lasciare il segno. I danni maggiori si sono registrati soprattutto in Valle del Serchio e in Versilia, ma anche la Piana ha avuto non pochi problemi

lunedì, 2 marzo 2020, 19:40

La novità di oggi riguarda il ricovero, nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Apuane, della donna di 65 anni, di Codogno, che era arrivata in auto a Carrara dove possiede una seconda casa e che finora era sempre rimasta all’interno del proprio domicilio in sorveglianza attiva, essendo stata trovata positiva

domenica, 1 marzo 2020, 18:21

Si tratta del marito della donna di 65enne, di Codogno, arrivata in auto a Carrara dove possiede una seconda casa e sempre rimasta all’interno del proprio domicilio in sorveglianza attiva, essendo stata trovata positiva in seguito a un leggero stato febbrile

domenica, 1 marzo 2020, 17:42

Tante piccole persone che in tanti piccoli luoghi fanno tante piccole cose possono cambiare il volto del mondo. Con questa frase il dirigente scolastico Alfonso D'Ambrosio ha ringraziato sui social l'insegnante Roberta Bocca e il dirigente scolastico Marco Orsi dell'Istituto Comprensivo Lucca5