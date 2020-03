Cronaca



Ecco il ringraziamento per chi porta la spesa agli anziani

lunedì, 16 marzo 2020, 15:33

di gabriele muratori

Non c'è limite alla stupidità umana, soprattutto in un momento come questo. Ecco il "ringraziamento" ai volontari della misericordia di Lucca che portano la spesa a casa agli anziani. La fiancata imbrattata con della vernice spray e due gomme tagliate all'automezzo utilizzato dai volontari per questo fondamentale servizio alla popolazione. Perché? Un vile e inutile atto vandalico, che non trova spiegazione se non nell' immane idiozia dovuta a chissà quale assurdo motivo. "La rabbia è tanta" - affermano dalla sede di Piazza del Salvatore. "Siamo stremati dall'enorme mole di lavoro e stress che ci sta sfiancando in questo brutto periodo, e questo fatto ci avvilisce ancora di più". Già in precedenza l'associazione è stata oggetto di altri ripetuti vandalismi ai mezzi parcheggiati in Corte Portici. "Disarmante quanto accaduto, ma non demordiamo. Andiamo avanti nonostante tutte le difficoltà".