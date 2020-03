Cronaca



Emergenza Covid-19, via alla raccolta fondi della Cri di Lucca

giovedì, 12 marzo 2020, 12:04

Un aiuto concreto per sconfiggere insieme il virus. In questi giorni di emergenza anche la Croce Rossa Italiana del Comitato di Lucca lancia un appello di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per l'acquisto di materiale sanitario che servirà a garantire le attività quotidiane di supporto alla popolazione.

"In questo periodo di grave crisi sanitaria - spiegano i volontari - l'Associazione si trova in difficoltà per l'acquisto di materiale sanitario (mascherine, disinfettante, guanti, camici) e carburante per i mezzi di soccorso, materiale indispensabile senza il quale gli operatori sanitari non potranno garantire la loro totale sicurezza e quella della popolazione".

"Tutto il ricavato - commentano - servirà per l'acquisto del materiale che permetterà di continuare le attività che la Croce Rossa si è impegnata a garantire fin dal'inizio dell'allerta Covid-19. Combattete il virus insieme a noi - concludono i volontari - siate anche voi una goccia nell'oceano".

Per donare: https://gf.me/u/xqrj2r