Emergenza Covid19: "La diocesi di Lucca ringrazia alcune aziende per gli aiuti alla Caritas e invita a continuare ad impegnarsi per chi è in difficoltà"

sabato, 28 marzo 2020, 13:23

Il periodo di crisi che stiamo attraversando, colpisce le nostre comunità a vari livelli, la chiusura di molte attività produttive sta facendo aumentare il numero di persone e famiglie fragili che si ritrovano esposte alle difficoltà di queste settimane e spesso non riescono a soddisfare i bisogni primari.

I volontari delle Caritas del territorio, stanno continuando ad impegnarsi per garantire i servizi fondamentali che permettono di rispondere a queste esigenze, come, ad esempio la distribuzione di pasti e di prodotti alimentari. Al lavoro prezioso dei tanti volontari, si sono affiancate anche alcune aziende del territorio che hanno voluto mettere a disposizione gratuitamente alcuni beni, in particolare: “Selene Spa” e “Smurfit Kappa” hanno donato rispettivamente sacchetti e scatole di cartone per imballare e consegnare i prodotti alimentari ai centri di distribuzione presenti sul territorio che garantiscono un pacco spesa alle famiglie in difficoltà; la “Del Monte Ristorazione” e “I Care” stanno garantendo, gratuitamente, 65 pasti caldi da asporto completi al giorno che vengono forniti agli ospiti delle mense serali, rispettivamente del comune di Lucca e del comune di Viareggio. “Il contributo di queste aziende è un dono fondamentale” commenta Donatella Turri direttrice della Caritas, “ed è la dimostrazione di quanto sia decisiva l’alleanza tra i vari componenti di una comunità perché tutti i suoi membri, anche i più fragili, possano essere sostenuti”. Infine, Turri aggiunge: “Attualmente, su tutto il territorio diocesano stiamo assistendo quasi 1200 famiglie”.

A tal proposito, la Diocesi i Lucca rinnova l’appello ad un impegno personale donando il proprio tempo e offrendo un sostegno economico per le azioni di solidarietà in campo. Per mettersi a disposizione di qualche servizio è possibile contattare la Caritas Diocesana (0583 430938/39), l’invito è rivolto soprattutto a giovani che non convivono con anziani e persone fragili. Inoltre c’è un conto-corrente dedicato per raccogliere offerte: Caritas Diocesi Lucca - EDOCR ONLUS IT55D0501802800000016925851 - Banca Etica.