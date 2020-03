Cronaca



Fa una passeggiata con l'amica mentre porta a spasso il cane: denunciate

lunedì, 23 marzo 2020, 17:23

Si fanno sempre più stringenti le norme anti-diffusione e sempre più rigidi i controlli sul rispetto delle norme: tra le persone denunciate due donne: una era uscita per portare a passeggio il cane, ma è stata controllata troppo distante da casa sua (si ricorda che la passeggiata con il cane è consentita nei pressi della propria abitazione); la stessa, inoltre, era in compagnia di un'amica, che era uscita per buttare la spazzatura. Le due si sono incontrate ed hanno pensato di fare una passeggiata insieme: denunciate.



Un ragazzo invece è stato fermato mentre rientrava a casa, peccato che ha dichiarato che era stato a casa di un amico per fargli compagnia: denunciato anch'egli. Continuano infine a trovarsi coppie o gruppi di tre o quattro persone che non resistono alla tentazione di fare un giro in macchina: nel primo pomeriggio di oggi ne sono stati denunciati tre per questo motivo.