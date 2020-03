Cronaca



Flash Coronavirus: aggiornamento della situazione in tempo reale dei contagiati e dei decessi in Italia e nel mondo

mercoledì, 18 marzo 2020, 13:13

di antonello rivalsa

Aggiornamento della situazione in tempo reale dei contagiati e dei decessi in Italia e nel mondo. Dati e mappe dell’Italia regione per regione:

Italia

opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1



Mondo



https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6