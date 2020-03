Flash Coronavirus: ultimo aggiornamento

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 27 marzo 2020, 19:57

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. La comunicazione fornita è quella in possesso dell'Azienda alle ore 16 e fa riferimento alle 24 ore precedenti. Le comunicazioni relative alle positività emerse successivamente saranno rese note nel dettaglio domani

venerdì, 27 marzo 2020, 18:18

Seimila mascherine FFP2, necessarie per chi ha contatti diretti con i pazienti Covid-19, da distribuire al personale sanitario impegnato in prima linea, negli ospedali o sul territorio

venerdì, 27 marzo 2020, 18:04

Sono 224 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 19 i nuovi decessi. Salgono dunque a 3.450 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 27 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 76 le guarigioni cliniche e 177 i...

venerdì, 27 marzo 2020, 16:46

Fronteggiare la crisi economica post emergenza utilizzando i fondi destinati ai progetti che riguardano il quartiere di San Concordio – nello specifico Piazza coperta, Montagnola e Scuola nel parco – che, in seguito ad una serie di contestazioni, non sono ancora stati spesi.

venerdì, 27 marzo 2020, 16:38

Nel primo pomeriggio di venerdì 27 marzo, l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, uscito dalla propria abitazione, si è recato al Cimitero urbano di Lucca (S. Anna). Entrato, ha sostato in preghiera, da solo, e al termine dell’orazione ha benedetto tutti i defunti e si è fermato in silenzio per alcuni...

venerdì, 27 marzo 2020, 16:08

Le aziende del gruppo Italia Technology Alliance (A.Celli Nonwovens, A.Celli Paper, Extreme Automation), per vocazione da sempre vicino al territorio, alla comunità e al benessere sociale, hanno deciso di avviare un’azione tangibile a sostegno del sistema sanitario pubblico, stanziando una donazione per l'acquisto di tecnologie medicali e dispositivi sanitari