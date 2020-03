Cronaca



Flash Cretinovirus, il numero di vecchietti in Italia e il numero di cretini nel mondo

sabato, 21 marzo 2020, 18:23

Abbiamo una percentuale di anziani sicuramente molto alta, il 30% degli italiani ha più di 60 anni, e nel contempo una aspettativa di vita di 82.7 anni che ci pone al sesto posto del mondo.

La percentuale elevata di anziani è condizionata anche dalla bassissima natalità, il numero di anziani da ragione di una buona qualità della vita e dalla efficienza del Sistema Sanitario Nazionale, a dispetto di quello che si sente dire spesso.

Ai paesi che in epoca di Coronavirus ci insultano - vedi la dichiarazione del presidente del Brasile Bolsonaro: "Muoiono di coronavirus perché è pieno di vecchietti come Copacabana" e non è l’unico - bisognerebbe chiarire che loro hanno meno vecchietti perché li fanno morire prima; forse per risparmiare sulle pensioni o perché hanno una Sanità scarsa, non è un caso che il Brasile con 75 anni è al 67esimo posto nel mondo per aspettativa di vita.

Caso evidente di contagio da Cretinovirus.

Antonello Rivalsa