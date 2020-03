Cronaca



Flashmob dai balconi e dalle finestre per sentirci vicini nonostante tutto

sabato, 14 marzo 2020, 10:15

di Barbara Ghiselli

E' difficile, in questo periodo di Coronavirus, poter fare sentire agli altri la nostra vicinanza pur stando lontani ma gli italiani hanno deciso di farlo, oltre che con i social e con le telefonate, in maniera creativa: usando i flashmob.

Ed è così che è nata sui social l'idea dell'iniziativa "Applaudiamo l'Italia": l'invito è quello di fare un lungo applauso alle 12 di oggi (sabato 14 marzo) affacciandosi alla finestra di casa o al balcone (stando naturalmente a distanza di sicurezza gli uni dagli altri) e dedicarlo a tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che stanno lavorando negli ospedali italiani. Un modo per unire tutta l'Italia, da nord a sud, e per ringraziare coloro che si trovano in prima linea in questa emergenza. Altra iniziativa è quella dell'Italia Flashmob Inno Italiano partita su Facebook già ieri e che prevede per tre giorni di fila, di affacciarsi alle finestre alle 18 e di intonare una canzone che richiami l'Italia.

L'evento è già partito ieri (venerdì 13) con l'Inno di Mameli, a cui seguirà oggi la canzone "Azzurro" di Adriano Celentano e domani "Il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano. Un altro modo per colorare le finestre e i balconi delle città è quello di appendervi fuori un cartellone o un lenzuolo con la scritta "Andrà tutto bene". Tutti modi per fare sentire agli altri la vicinanza e la voglia di guardare al futuro pieni di speranza nonostante il difficile periodo.