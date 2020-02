Cronaca



"Garby sempre puliti e monitorati": risposta di Sistema Ambiente

sabato, 29 febbraio 2020, 19:39

I Garby, le isole ecologiche fuori terra, che, a partire dal 9 marzo, andranno a sostituire la raccolta dei rifiuti filo-strada in centro storico, sono costantemente monitorati, proprio per evitare casi di inciviltà e di abbandoni. Quello segnalato dal comitato Vivere il centro storico, quindi, è meramente un caso.



"Siamo andati a verificare - spiega la dirigente tecnica, Caterina Susini - e questo è l'unico caso in cui qualcuno abbia lasciato dei rifiuti fuori dai Garby. Non si tratta di un abbandono indistinto, i rifiuti sono stati lasciati di fronte al contenitore apposito (due cartoni di fronte al contenitore della carta e due sacchetti di organico di fronte al contenitore relativo). Ci viene quindi da pensare che in questo caso l'inciviltà delle persone non c'entri proprio nulla: probabilmente il cittadino è stato indotto in errore; confuso anche dal rinvio, ha portato i rifiuti alle isole fuori terra, pensando fossero già attive e, non riuscendo a inserire i rifiuti nei Garby, in quanto disattivati fino al 9 marzo, ha pensato a un guasto e ha lasciato i rifiuti fuori, in corrispondenza dei relativi contenitori. C'è da chiedersi come mai il cartello, che indica la data di entrata in funzione delle isole ecologiche fuori terra, fissato con due fascette di plastica (rimovibili solo con le forbici), non ci sia più: i nostri operatori andranno a riposizionarlo, così da informare correttamente i residenti. Per il resto, come abbiamo già detto, Garby nasce proprio per eliminare quello che accade ora: un centro storico che a tutte le ore si riempie di sacchetti, senza il minimo rispetto degli orari e dei giorni di esposizione. Il nostro lavoro sarà costante nel tenere puliti i Garby e le aree circostanti, per l'ambiente, per la qualità della raccolta differenziata, per la qualità della vita di chi risiede e lavora in centro storico e per il decoro cittadino. Non a caso, infatti, lo slogan che abbiamo scelto per questo importante progetto è: Garby. Per vivere il centro storico".