Ghost Town: Lucca, una città ai tempi del Coronavirus

mercoledì, 11 marzo 2020, 13:18

Lucca ha cambiato aspetto in poco tempo, adattandosi a questa difficile situazione dovuta al Coronavirus: saracinesche abbassate, pochissime persone nelle strade e tutte che si tengono a debita distanza, qualcuno indossa una mascherina protettiva, altri una sciarpa tirata su per coprire bocca e naso.

Chi fa la fila per entrare nei pochi negozi aperti, aspetta il suo turno fuori dal locale, se l'attività commerciale non è abbastanza grande da consentire una distanza tra le persone di almeno un metro, e tra i clienti delle farmacie troviamo una grande richiesta di igienizzanti per le mani.

Sopra le saracinesche abbassate sono attaccati fogli dove viene spiegato che la decisione della chiusura dell'attività è dovuta a un senso civico e per tutelare la salute dei clienti e dei dipendenti in questo difficile momento. Non c'è una data di probabile riapertura delle attività commerciali nell'avviso ma è tutto rimandato a uno "Speriamo di tornare presto alla normalità".

In un'attività commerciale aperta, sopra l'avviso dove viene chiesto di attenersi alle disposizioni entrate in vigore nel DPCM 8 marzo 2020, c'è attaccato un post -it con la scritta "Insieme ce la faremo". Ed è proprio quello che tutti ci auguriamo.

Barbara Ghiselli