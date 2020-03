Cronaca



Giovane nigeriano minaccia di gettarsi dalla finestra

venerdì, 20 marzo 2020, 17:51

di aldo grandi

C'è poco da fare, tra i 17 ospiti della Misericordia di Lucca, lui è l'unico che non accetta di restare in casa e vuole a tutti i costi uscrie per andare dove gli pare. E siccome i volontari dell'associazione di Piazza San Salvatore non glielo permettono per ovvie ragioni, lui, un 19enne nigeriano, si è barricato in camera, ha aperto la finestra all'ultimo piano e ha minacciato di gettarsi di sotto.



E' scattato l'allarme e, poco dopo, sono arrivati i carabinieri della stazione di Lucca e i vigili del fuoco della caserma di via Barbantini. Tutti dotati di mascherine anti-virus e pronti, insieme al personale della Misericordia, ad intervenire per far desistere il giovane dai suoi propositi.



Alle 18.10, si apprende che il ragazzo è venuto a più miti consigli ed ha rinunciato ai propri popositi. Primi effetti del Coronavirus anche a Lucca.