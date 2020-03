Cronaca



Il Campo Rom di via delle Tagliate non è in quarantena: nessun caso positivo

martedì, 17 marzo 2020, 16:22

Si era diffusa la notizia che all'interno del campo nomadi di via delle Tagliate ci fosse un caso positivo di Coronavirus e che, per questa ragione, il campo fosse in quarantena. La smentita arriva direttamente da alcuni residenti di via delle Tagliate: "Qui non c'è alcun caso positivo e nessuno ci ha messo in quarantena. Noi, sin dall'inizio dell'emergenza, abbiamo fatto la spesa ed evitato contatti con l'esterno proprio per proteggere i nostri anziani. Osserviamo regolarmente tutte le prescrizioni che sono state fatte per questa emergenza".