Cronaca



Il Gruppo A.Celli a sostegno dell'ospedale di Lucca contro l'emergenza Covid-19: donato un ecografo portatile

venerdì, 27 marzo 2020, 16:08

Le aziende del gruppo Italia Technology Alliance (A.Celli Nonwovens, A.Celli Paper, Extreme Automation), per vocazione da sempre vicino al territorio, alla comunità e al benessere sociale, hanno deciso di avviare un’azione tangibile a sostegno del sistema sanitario pubblico, stanziando una donazione per l'acquisto di tecnologie medicali e dispositivi sanitari.

Nello specifico, dopo un confronto con Sauro Luchi, primario del reparto Malattie infettive dell’ospedale San Luca di Lucca, il gruppo ha voluto sostenere l’acquisto di un ecografo portatile di ultima generazione a tre sonde, utile innesto per rinforzare la strumentazione in uso a supporto dell’assistenza per i pazienti.

Con questa donazione, il gruppo Italia Technology Alliance e i dipendenti tutti hanno voluto offrire un contributo concreto a favore delle persone che stanno lottando contro il Covid-19 ma anche a favore di una categoria messa a dura prova in queste ultime settimane: quella dei lavoratori sanitari.

“Il nostro applauso va a loro: medici, infermieri, operatori sanitari, assistenti, che con infinita passione, con una grande professionalità e sensibilità, si stanno impegnando in questa battaglia, salvando vite umane, mettendo in gioco la propria. - sostiene Mauro Celli, azionista del gruppo - su temi come questo non c’è da discutere o esitare: è fondamentale che la maggior parte delle aziende, ma anche le singole persone, per quanto possono, si mobilitino a sostegno di un sistema sanitario duramente messo alla prova dall’emergenza Coronavirus. Dobbiamo lottare tutti insieme, con grande senso di responsabilità, per noi stessi, per le nostre famiglie, per il lavoro e per tutte le attività. Riprendiamoci il nostro futuro, tutti insieme, come una vera squadra vincente”.

La Direzione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e la direzione dell'ospedale di Lucca ringraziano sentitamente il gruppo di aziende Italia Technology Alliance per la generosità dimostrata. In un momento particolarmente critico come questo è importantissimo, per tutto il personale, sentire la vicinanza della propria comunità.