Il Rotary Club di Lucca a sostegno del San Luca

mercoledì, 18 marzo 2020, 15:34

Il Rotary club Lucca ha deliberato di intervenire a favore dell'Ospedale San Luca, in questo momento di difficoltà del sistema sanitario, con il potenziamento di attrezzature mediche specialistiche da destinare al Reparto Anestesia e Rianimazione dello stesso ospedale.

Su indicazione dell'Ing. Magnani, Responsabile delle tecnologie sanitarie della ASL di Lucca, il Club ha proceduto all'acquisto di due monitor Gima BM5, apparecchiature tra le più avanzate per la rilevazione automatica dei parametri vitali, il cui utilizzo renderà più agevole e scorrevole il lavoro di questo reparto, destinato ad aumentare in relazione alla diffusione del contagio da Coronavirus.

La procedura di consegna delle apparecchiature e la loro installazione nel reparto in questione dovrebbe esaurirsi in questa settimana.

Il presidente del Club Domenico Fortunato ha espresso la sua soddisfazione per aver potuto in questo modo rispondere alle particolari esigenze di vitale importanza per la nostra comunità, dicendosi sicuro che, grazie alle generosità che stanno manifestando numerosi soci del Club, sarà possibile intervenire presto con l'acquisto di ulteriori attrezzature sanitarie specialistiche sempre a favore di questo reparto.