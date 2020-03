Cronaca



Il sindaco lancia un appello ai ragazzi: "State a casa, questa non è una bischerata"

mercoledì, 11 marzo 2020, 21:44

Il primo cittadino di Lucca Alessandro Tambellini in un videomessaggio di questa sera aggiorna cittadini sulla sua condizione di salute.

"Vi mando un saluto e vi ringrazio per tutti i messaggi ricevuti. Vi porto nel cuore e vi sento vicini. Un grande grazie va anche alle donne e agli uomini del Comune di Lucca e della Protezione Civile, che nonostante la situazione molto complessa e delicata stanno portando avanti il lavoro con una professionalità e una capacità di fare squadra che mi rendono orgoglioso e fiero. Rivolgo il mio pensiero e la mia solidarietà alle persone risultate positive al Coronavirus e ai loro familiari: sono ore di grande apprensione, lo so. Ne usciremo, ne sono sicuro. Più forti di prima. Infine, un appello a voi cittadini, a partire dai ragazzi: vi prego, restate a casa. Non sentitevi immuni, non sentitevi intoccabili e invincibili: uscite solo per lo stretto necessario e quando lo fate evitate di stare in luoghi affollati, evitate di ritrovarvi tutti insieme, che sia al campino o sulle panchine, evitate di portare i bambini al parco giochi e di fare come se questa situazione fosse una bischerata. Non lo è."





C. G.