Il sindaco Tambellini positivo al Coronavirus

martedì, 10 marzo 2020, 09:39

Il sindaco Alessandro Tambellini è stato colto nella giornata di ieri (lunedì 9 marzo) da sintomi influenzali. Sottoposto da personale ASL al tampone, è risultato positivo al coronavirus Covid-19. Il sindaco è in buone condizioni di salute e si trova presso il suo domicilio seguito da personale medico.



"Al sindaco Alessandro Tambellini, positivo al virus, il nostro augurio di pronta guarigione. Forza Alessandro, ti siamo vicini e siamo sicuri che ci rivedremo presto. Un grande in bocca al lupo da tutti noi". Lo sottolineano in una nota i consiglieri comunali di opposizione Serena Borselli, Nicola Buchignani, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Marco Martinelli, Giovanni Minniti, Remo Santini, Simona Testaferrata e Enrico Torrini.