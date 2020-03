Cronaca



Giulia e il virus che non ha la corona

martedì, 10 marzo 2020, 16:30

La maestra e la mamma di una bambina che si chiama Giulia, 8 anni, che frequenta la classe terza alla scuola primaria di Santa Maria a Colle, hanno chiesto di pubblicare sulla Gazzetta di Lucca il suo piccolo tema sul Coronavirus:

Per colpa del Coronavirus le scuole sono chiuse per un mese, ma non solo le scuole hanno chiuso pure: messe, musei, attività etc. Io non sono così tanto felice, perché non sono vere vacanze, non posso vedere le mie amiche e sono saltate tutte le gite. Mi mancano le lezioni, le maestre, i compagni. Non vedo l'ora di tornare!