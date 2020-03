Cronaca



La Croce Rossa dona 300 mascherine al pronto soccorso del San Luca

venerdì, 13 marzo 2020, 10:57

La forza della solidarietà. Questa mattina (13 marzo) la Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca, nonostante il momento di grande emergenza e di difficoltà, ha donato le sue scorte di mascherine (circa 300 pezzi) al personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale San Luca.

Un gesto di estrema generosità, quello dell'associazione, che è stato molto apprezzato da medici, infermieri e Oss che in questo momento stanno riscontrando notevoli difficoltà a reperire i dispositivi di protezione individuale. Materiale indispensabile per garantire la propria sicurezza e quella dei pazienti.

Nella giornata di ieri, la Croce Rossa ha dato il via anche ad una raccolta fondi per poter acquistare il materiale necessario per l'emergenza Covid-19, raggiungendo in poche ore circa 3mila euro.

Per donare: https://gf.me/u/xqrj2r