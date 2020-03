Cronaca



La salute del cuore ai tempi del coronavirus: Bovenzi ospite di Rai 3

mercoledì, 4 marzo 2020, 14:43

Nella trasmissione “Tutta Salute”, condotta da Michele Mirabella, Pier Luigi Spada e Carlotta Mantovan, giovedì 5 marzo alle ore 11, torna su Rai 3 Francesco Maria Bovenzi, direttore della Cardiologia dell’ospedale “San Luca” di Lucca.

La salute del cuore sarà il tema del programma affrontato dal clinico lucchese.

I fattori di rischio incidono negativamente sulla salute del cuore e dei vasi a cominciare dai giovani. Bovenzi risponderà in diretta alle domande in studio che saranno anche contestualizzate nell’attuale clima di paura che serpeggia per il rischio di infezione da nuovo coronavirus.

"Stiamo tutti vivendo in famiglia, tra amici e sul luogo di lavoro – ricorda Bovenzi – una sorta di contagio della paura, una psicosi collettiva che genera stress con il rischio di insorgenza di cardiopatie. La gestione dello stress da paura di malattie è un fattore culturale che può essere governato solo dalla conoscenza e da una rigorosa informazione con consigli pratici e capaci di responsabilizzare inducendo tutti a riflettere e ragionare. Con queste premesse il Ministero della Salute, la Regione Toscana e le Aziende sanitarie di riferimento territoriale sono in prima linea per garantire una corretta informazione, proponendo al tempo stesso accurati percorsi educazionali che invitano i cittadini ad una responsabile collaborazione utile a limitare il propagarsi dell’infezione virale".