Le Mura e i parchi urbani di Lucca restano chiusi al pubblico

mercoledì, 25 marzo 2020, 16:43

Aggiornamento della situazione in tempo reale dei contagiati e dei decessi in Italia, nel mondo e a Lucca e dintorni

mercoledì, 25 marzo 2020, 16:30

Sono davvero tanti i singoli cittadini, gli enti, le imprese, le associazioni che in questi giorni hanno scelto di donare agli ospedali dell'Azienda USL Toscana nord ovest impegnati nel gestire l'emergenza Coronavirus

mercoledì, 25 marzo 2020, 15:44

Dubbi, domande, informazioni, visite ed esami: 50 medici specialisti del Centro di Sanità Solidale dell'associazione "Amici del Cuore" di Lucca, è da oggi a disposizione on line, su appuntamento, per rispondere alle esigenze di tutte le persone, soprattutto in questo momento di sovraccarico del Servizio Sanitario Nazionale

mercoledì, 25 marzo 2020, 15:32

In merito ad alcuni interventi apparsi in questi giorni su alcuni organi d’informazione sui problemi che comporterebbe il fatto che all’ospedale “San Luca” di Lucca le finestre non possano aprirsi completamente per un “ricambio d’aria”, Asl precisa quanto segue

mercoledì, 25 marzo 2020, 14:55

Un secondo monitor donato al San Luca grazie al contributo del signor Paolo Mori di Montreal. Aperta anche una raccolta fondi presso le sedi all'estero

mercoledì, 25 marzo 2020, 14:29

L’Azienda USL Toscana nord ovest ribadisce la disponibilità della direzione sanitaria ospedaliera a fornire al Concessionario Gesat, a cui sono affidate queste attività, tutte le informazioni, gli strumenti e il supporto di competenza per garantire la corretta protezione e informazione dei lavoratori, in particolare quelli dei settori più vicini alle...