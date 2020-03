Cronaca



L'emergenza Coronavirus raccontata da un volontario della Protezione Civile

giovedì, 19 marzo 2020, 15:37

di chiara grassini

É sempre in prima linea e pronto ad aiutare il prossimo in situazioni di emergenza o di bisogno. Il suo impegno costante sul territorio dimostra quanta passione ci mette in quello che fa. Si chiama Giovanni Vannucci e coordina il comitato del volontariato della Protezione Civile nella provincia di Lucca.



In maniera chiara e sintetica ci da alcune nozioni di carattere tecnico per capire meglio la struttura e l'organizzazione dell' ente. Il comitato provinciale è costituito da circa novantacinque associazioni formate a sua volta da 3600 volontari attivi. "In questa emergenza COVID-19 - spiega Vannucci - la protezione civile ha il compito di occuparsi di logistica in quanto si tratta di un', emergenza sanitaria". Come Provincia "gestiamo le turnazioni dei volontari presso i tre ospedali della Provincia fornendo assistenza ai Comuni che hanno i C. O. C. Che cosa si intende con l' acronimo summenzionati? Semplice: centro di coordinamento comunale. Tra i materiali richiesti brande per dormitori per i senzatetto o dimora. Ma anche assistenza alla popolazione. In questo momento così difficile per tutti il coordinamento avviene tramite video conferenza per evitare il contagio.



E chi fa il volontario direttamente sul campo? Quali sono le misure da adottare? "Non ci devono essere contatti inferiori a un metro" Per quanto riguarda la spesa a domicilio valgono le stesse regole." É possibile avere il supporto del proprio Comune per innumuerovoli esigenze: da quelle personali, alle persone sole o chi è in quarantena.Vannucci sottolinea l' importanza di rimanere a casa perché" al momento é l'unica difesa che abbiamo contro il COVID-19".