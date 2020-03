Lucca e Valle del Serchio: "Grazie al grande cuore dei donatori di sangue"

Altri articoli in Cronaca

martedì, 17 marzo 2020, 17:22

Questa mattina una pattuglia di cinque agenti della polizia municipale si è recata in via del Fosso per aiutare i volontari della Mensa della Carità a organizzare le file di persone in attesa davanti al servizio assistenziale, a norma della distanza di sicurezza contro la diffusione del coronavirus

martedì, 17 marzo 2020, 17:02

La sede centrale dei Lucchesi nel mondo ha deciso di unirsi nello sforzo comune portato avanti anche altri soggetti dell'associazionismo lucchese in supporto dell'Ospedale San Luca

martedì, 17 marzo 2020, 16:22

Non risulta alcun caso di positività al Coronavirus all'interno della struttura di via delle Tagliate: "Non siamo in quarantena, ma ci siamo messi tutti in isolamento per evitare qualunque tipo di possibile contagio"

martedì, 17 marzo 2020, 14:23

Sulle precauzioni e le cure da adottare per i bambini in tempi di coronavirus, intervengono la dottoressa Alessia Bertocchini, chirurgo pediatra, responsabile di Baby Doctor e Baby Doctor Valley, i due poliambulatori specialistici dell'età pediatrica di Lucca e di Gallicano, la dietista Erica Baroncelli e la psicologa psicoterapeuta Veronica Celli,...

martedì, 17 marzo 2020, 14:13

La segnalazione arriva da alcune appartenenti all'Adi (Assistenza Domiciliare Integrata) che da ieri pomeriggio hanno sospeso l'applicazione dei tamponi

martedì, 17 marzo 2020, 14:09

"Musicland", storica trasmissione radiofonica, condotta e realizzata dal DJSTEVEBi, nickname di Stefano Barsotti, è tornata sul web per fare compagnia tutti i giorni alle 15 e portare della buona musica nelle case di chiunque vorrà connettersi sulle sue frequenze internettiane