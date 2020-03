Cronaca



Menesini ricorda i morti per il Covid-19

martedì, 31 marzo 2020, 14:38

Questa mattina (31 marzo), a mezzogiorno, come nel resto d'Italia, il presidente della Provincia, Luca Menesini, ha rispettato un minuto di silenzio di fronte al Monumento ai Caduti in piazza XX Settembre, per ricordare tutte le persone venute a mancare a causa del Covid-19.

Un momento di raccoglimento, reso ancora più intenso dal silenzio irreale che avvolgeva la città, rotto solo dai rintocchi della Torre delle Ore.

L'iniziativa, partita dalla Provincia di Bergamo, è stata accolta da Upi e Anci e ha visto l'adesione della Provincia di Lucca - che nella giornata di oggi ha esposto sulla facciata di Palazzo Ducale le bandiere a mezz'asta in segno di lutto - per onorare i defunti ed essere vicini ai loro familiari e ai loro cari in questo difficile momento.