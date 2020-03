Cronaca



Multate tre persone per non aver rispettato la chiusura delle Mura

martedì, 17 marzo 2020, 17:22

Questa mattina una pattuglia di cinque agenti della polizia municipale si è recata in via del Fosso per aiutare i volontari della Mensa della Carità a organizzare le file di persone in attesa davanti al servizio assistenziale, a norma della distanza di sicurezza contro la diffusione del coronavirus. La situazione del servizio sarà verificata anche nei prossimi giorni. I controlli sul territorio sono proseguiti anche ieri (lunedì 16) con 35 persone fermate per la verifica dell’autocertificazione necessaria a muoversi fuori da casa, controllati 294 locali ed esercizi commerciali. Fra ieri e questa mattina sono state fermate e denunciate sulle Mura - chiuse con ordinanza da sabato scorso - tre persone (una turista e due sportivi che correvano). Nella mattinata gli esercizi commerciali controllati sono stati 45 e le persone 41. Una coppia di Capannori che passeggiava per Lucca senza giustificazione è stata denunciata.