Coronavirus, una domenica bestiale

domenica, 22 marzo 2020, 20:13

di ciprian gheorghita

Quando le immagini parlano da sole, le parole diventano inutili.

Commento di Aldo Grandi: Caro Cip in questi tempi bui e cupi vorrei complimentarmi con te per le immagini che hai raccolto, questa mattina e non soltanto, all'interno e subito fuori la nostra città. Tu che sei, di origine, rumena, ma cittadino italiano a tutti gli effetti anche anagraficamente, sei riuscito ad amare questa città e il nostro paese più di tanti italiani che, a queste latitudini, ci sono nati. E' un orgoglio, per me, averti come fotografo e come amico. In un mondo sempre più freddo, recitava un film cult, c'è bisogno di amici e di persone che abbiano una sensibilità capace di trasmettere le emozioni. Questa è Lucca e il servizio è dedicato, soprattutto, a tutti quei lucchesi in giro per il mondo che avrebbero, magari, voluto vedere la propria città ai tempi del Coronavirus e della chiusura totale di ogni forma di vita o quasi: eccola. Godetevela e godiamocela.

Fotoservizio by Ciprian Gheorghita

