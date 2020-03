Cronaca



"Sanatorio Arliano, ma quanti posti letto c’erano a Lucca?"

martedì, 24 marzo 2020, 20:13

Comitato Salviamo il Campo di Marte e Comitati Sanità Lucchesi affrontano il 'caso' dell'ex ospedale di Arliano completamente vuoto che, di questi tempi, avrebbe fatto molto comodo:

Qualche settimana fa, quando ancora era consentito passeggiare, sono stato incuriosito da una struttura molto grande che si vedeva nel bosco sopra Arliano, ci sono andato l’ho fotografata e ho cercato di sapere cosa era.

Era il sanatorio di Arliano che si erge sulla collina come la grande prua di una nave, un monumento architettonicamente molto interessante, ma anche struttura con molti posti letto realizzata alla fine degli anni ’30. Nata come sanatorio, viene chiusa negli anni ’50 per poi diventare, dal ’70 in poi, residenza per anziani, scuola media e centro di recupero per tossicodipendenti. Poi abbandonata, adesso pericolante ed in vendita.

Questo tesoro abbandonato, mi ha fatto riflettere, su quanti dovevano essere i posti letto nella piana di Lucca prima della falce devastatrice regionale. La Regione Toscana ha impoverito l’offerta sanitaria lucchese in modo catastrofico, lo stiamo purtroppo costatando in questi giorni.

Ricordiamoci, negli anni '80 a Lucca oltre agli eventuali letti di Arliano, c’erano i letti dell’ospedale Galli Tassi in centro città, c’erano i letti dell’ospedale di Carignano, con il reparto di pneumologia. C’erano soprattutto i letti dell’ospedale Campo di Marte. Certo specie il Galli Tassi era vecchio, indecente ed in effetti venne potenziato il Campo di Marte, così da portare i letti del Galli Tassi al Campo di Marte.

Ma cerchiamo di immaginare di quanti posti letto disponeva la piana di Lucca, rispetto ai miseri 370 letti che un sopralluogo, presenti parlamentari e senatori, avrebbe trovato esser conteggiabili all’attuale San Luca. Non è stato possibile con ricerche on-line fare un conto preciso, ma è una storia, quella dei posti letto nella piana di Lucca, che merita essere approfondita.

Qualche cifra relativa ai posti letto, riferita però all’intera toscana, l’abbiamo trovata.

Dal piano sanitario regionale 2006 si legge:

- fine anni '80: 93 ospedali pubblici, disponibilità complessiva di 23.108 posti letto, pari a 6,4 posti letto ogni 1000 abitanti;

- situazione al 2006: 40 ospedali, con un’offerta di 13.500 posti letto, pari a 3,8 posti letto ogni 1000 abitanti.

Nell’annuario statistico della sanità anno 2017 i posti letto in Toscana sono caduti ulteriormente a 10.531, pari a 2,8 posti letto ogni 1000 abitanti, dati più recenti non ne abbiamo trovati.

L’ospedale San Luca nei progetti regionali doveva essere l’unico presidio ospedaliero della piana lucchese, come sappiamo per fortuna questo progetto è stato ostacolato dai comitati sanità, da tanti cittadini e forze politiche, così che il Campo di Marte non è stato venduto, come aveva previsto originariamente la regione ed adesso i posti letto che possono essere recuperati al Campo di Marte fanno molto comodo.

I letti al San Luca dovevano essere 410, rispettando un parametro di 2,58 posti letto per mille abitanti fatto votare dai politici della maggioranza che segue Rossi in regione. Stando a quanto riportato sui giornali, in occasione di una recente visita con parlamentari presenti si arrivò a contarne solo 370.

Il decreto Balduzzi del 2015, a livello nazionale, diceva 3 posti letto ogni mille abitanti più 0,7 per riabilitazione e lungodegenza, quindi per la piana di Lucca sono già molti posti in meno rispetto a quanto prevede la legge nazionale, ma fino a poche settimane fa c’era chi si vantava di queste riduzioni di posti letto. Tanto per capirci in Germania ci sono 8 posti letto/1000 abitanti e la media europea è di 5 posti letto ogni 1000 abitanti, ognuno si faccia i suoi conti e tragga le sue conclusioni.