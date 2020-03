Cronaca



Coronavirus, abitudini: la fila e la cucina

lunedì, 30 marzo 2020, 09:24

di antonello rivalsa

di Antonello Rivalsa ( 3103antonio@gmail.com )

La fila

Prima al supermercato quando con il carrello pieno ci si avviava alla cassa, iniziavano gli studi strategici per cercare di inquadrare la fila meno affollata e si accelerava il passo puntando a sorpassare nel rush finale quelli più lenti per guadagnare posizioni decisive. Quanti sorpassi ai danni dei vecchietti negli ultimi drammatici metri per una posizione migliore sulla griglia, avvantaggiati da una netta e superiore velocità di punta!

Quante persone abbiamo giustamente punito, retrocedendoli, per aver dimenticato un tubetto di maionese e guardandoli in cagnesco se provavano a rivendicare una priorità persa per mancato controllo attivo del carrello.

Quanta calca uno addosso all’altro rimproverando chi lasciava spazi aperti, praterie superiori ai 30 centimetri, sollecitandoli con educati:” guardi..deve andare avanti!!” se si distraevano restando fermi per più di 5 secondi.

Quanti nonnini abbiamo guardato storto quando ci hanno detto:” Posso passare avanti ho poche cose?”, acconsentendo di malavoglia e fulminandoli con sguardi ampiamente condivisi.

Numeri per ordinare la fila, strisce a terra per evitare che qualche pluripregiudicato saltasse da una fila ad un’altra più veloce, pensieri di vendetta verso gli operatori alla cassa se la nostra fila non scorreva come dovuto, la riconoscenza fino alle lacrime se una volta tanto nella vita il nostro cassiere era una scheggia, con un occhio di commiserazione a quegli sfigati delle file lente.

Ora tra gli scaffali non ci sono più le faide per scippare l’ultima confezione di uova rimasta, le ombrellate per chi vuole spacciare al banco dei salumi un 96 per 69 e i killeraggi su chi, distratto, ha saltato il turno e pretende di riacquisire un diritto ormai perso, Codice di Procedura Civile alla mano.

Le persone cadono a terra in preda alle convulsioni, con il sistema neuromuscolare a pezzi, a causa degli impulsi contrastanti dovuti all’impeto di raccogliere un sacchetto caduto dal carrello di una signora e il freno motorio imposto dalla barriera del metro e mezzo.

Le file sono lunghe centinaia di metri con ore di attesa, anche sotto la pioggia ma nessuno parla, nessuno sorpassa, nessuno si lamenta, tutti a distanza di almeno 20 / 30 metri.

Molti, pur di prendere un quarto d’ora d’aria in più, si auto retrocedono con falsissimi pitstop alle macchine con la scusa di recuperare il cellulare o il portafoglio strategicamente dimenticato o, all’improvviso, escono dalla fila e vanno alla ricerca disperata di qualche anziano, si accontentano ormai anche di cinquantenni, per sussurrare da distanza opportuna “passi pure avanti non ho fretta”, con tutti i sorpassati che assentono bonari.

E i ragazzi? Martoriati dal senso di colpa perché a loro il virus non se li caga, arrivano davanti al supermercato urlando a squarciagola “SCUSATE CHI È L’ULTIMO?” e, autolimitando le loro superiori capacità di scatto, non si imbucano più al primo microvarco adocchiato.

La cucina

In questi giorni ai miei figli, che fino a ieri della cucina conoscevano discretamente solo la posizione e la funzione del frigorifero, ho dovuto fare alcune lunghe e faticose lezioni tecniche su lavandino, piano cottura, fornelli e le ragioni delle diverse misure, forno, pensili, cassetti; ho dedicato circa un’ora ad illustrare il funzionamento combinato del lavandino e del rubinetto e di come portino, utilizzati in congiunzione con una pozione verde e la dovuta perizia, pentole, piatti e posate a nuova vita; di conseguenza hanno compreso come stoviglie e posate finiscano magicamente dalla tavola nei pensili e nei cassetti.

Mi hanno guardato con stupore e affetto, mostrandomi con orgoglio foto e appunti presi con lo smartphone, e dicendomi: “papà ma chi le sapeva tutte queste incredibili cose? ora condividiamo tutto su Whatsapp con gli amici …. non ne sapevano niente manco loro”. Da quando sono iniziati i turni in cucina non mi hanno più rivolto la parola.