Raccolta fondi organizzata dalla Round Table 51 Lucca a favore della Misericordia di Lucca

giovedì, 26 marzo 2020, 16:58

Per contrastare l'emergenza Covid-19 nel nostro territorio, la Round Table 51 Lucca si impegna a sostegno della Misericordia di Lucca, attivando una raccolta fondi di aiuto a favore di chi ogni giorno agisce in prima linea per garantire un servizio essenziale per la popolazione.



È un periodo difficile, in cui i volontari sono ininterrottamente impegnati ed i mezzi di protezione per svolgere il primo soccorso scarseggiano. Fondamentale è un aiuto in tale direzione: il contagio da COVID19 anche di un solo volontario porterebbe alla perdita di un servizio di così vitale importanza.Pertanto Il ricavato sarà destinato all' acquisto di materiali di protezione per tutti i volontari.



La Round Table 51 Lucca ha quindi aperto la raccolta, donando 500 euro ed invita la cittadinanza a donare cliccando il seguente link https://www.gofundme.com/f/covid-19-sosteniamo-la-misericordia-di-lucca.