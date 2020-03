Cronaca



Raccolta fondi per un ventilatore polmonare per il San Luca

sabato, 14 marzo 2020, 16:16

L'Associazione Telia di Marlia, che da tempo sostiene il progetto "Giochiamo in sala operatoria" dell'ospedale di Lucca, si mobilita per acquistare un ventilatore polmonare da donare al San Luca.



"Siamo in una emergenza globale che non risparmia la nostra Città" commenta la Presidente Ilaria Cardella "per questo, dopo esserci consultate con la direzione ospedaliera, abbiamo deciso di unirci alle varie raccolte in corso dedicando la nostra a una finalità specifica: acquistare un ventilatore polmonare, di cui c'è già carenza anche da noi, purtroppo. Il contributo di tutti in questo momento è essenziale".



Alla iniziativa hanno già aderito diverse associazioni del territorio, fra cui la Pugilistica Lucchese, il Sorriso di Stefano, l'asd Marciatori Marliesi, la Corale Santa Cecilia, e un video appello è stato inviato anche dal comico Matteo Cesca, non nuovo ad iniziative benefiche.



La associazione comunica che si può donare sia tramite il sito gofundme (link: www.gofundme.com/f/doniamo-ventilatore-polmonare-per-ospedale-sluca?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1) che direttamente all'iban bancario della associazione IT48B0315901600000012145850 Info sulla pagina della associazione @associazioneTélia o al 3282258779