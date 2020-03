Cronaca



Sconosciuto 'assale' la sede di Casapound: messo in fuga, intervengono carabinieri e polizia

domenica, 8 marzo 2020, 18:59

Misterioso episodio oggi pomeriggio in via Michele Rosi nel centro storico dove c'è la sede di CasaPound. Un uomo ha iniziato ad inveire e minacciare alcuni aderenti all'interno della sede. Pare che qualcuno sia uscito e gli abbia fatto capire che non era il caso di insistere, ma lo sconosciuto non ha desistito nonostante l'invito fosse stato piuttosto convincente e ha continuato a gridare che avrebbe ammazzato tutti. Nel frattempo alcuni residenti hanno avvisato i carabinieri e, poco dopo, sul posto si sono recati sia i militari sia gli agenti delle Volanti. Poiché si sarebbe dovuto procedere per rissa, i protagonisti dell'episodio, quando sono arrivati agenti e carabinieri, si erano già dati alla fuga.