Cronaca



Sistema Ambiente: disinfezione delle strade del territorio comunale, chiusura uffici e centri di raccolta

giovedì, 12 marzo 2020, 16:58

Sanificazione di tutti i mezzi di Sistema Ambiente al rientro in azienda e autobotte con disinfettante in giro per le strade del territorio comunale, per detergere e pulire il manto stradale. Sono queste due ulteriori misure che Sistema Ambiente ha attuato per contrastare e limitare la diffusione del contagio.

Nel rispetto del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato l'11 marzo 2020, inoltre, Sistema Ambiente informa che tutti gli uffici e i centri di raccolta resteranno chiusi a partire da oggi e fino a nuova comunicazione. In caso di comprovata emergenza, i cittadini possono rivolgersi direttamente all'azienda per effettuare il ritiro di rifiuti ingombranti. Per fissare l'appuntamento è possibile contattare questo numero: 0583.343645.

Anche i servizi di spazzamento meccanizzato e spazzamento meccanizzato programmato nei comuni di Coreglia Antelminelli e Lucca sono sospesi. La decisione è stata presa per consentire all'azienda, anche in caso di eventuale carenza di personale, di continuare a svolgere i servizi essenziali per la cittadinanza, come il ritiro del porta a porta e lo svuotamento dei Garby e delle isole ecologiche interrate.

Sempre nel rispetto delle norme precauzionali e per evitare sovraffollamenti negli spogliatoi, Sistema Ambiente ha organizzato su più turni lavorativi le operazioni di ritiro "porta a porta" che verranno, quindi, eseguite nell'arco dell'intera giornata.

Restano chiusi fino al 3 aprile gli uffici tassa/tariffa e protocollo/segreteria. È sospeso fino a diversa comunicazione l'accesso agli uffici amministrativi. Sistema Ambiente assicura in ogni caso l'assistenza a tutti i cittadini mediante chiamata diretta al numero verde - 800275445 - ed invita la cittadinanza a utilizzare la modulistica scaricabile dal sito web aziendale per comunicare variazioni di utenza, inizio e cessazione del servizio e quant'altro. Questi moduli potranno essere inviati a mezzo postale all'indirizzo Via delle Tagliate III traversa IV, 136 - Borgo Giannotti o via email a

tariffarifiuti@sistemaambientelucca.it o pec sistemaambientelucca.tia@legalmail.it.

Le comunicazioni verso l'ufficio protocollo/segreteria possono pervenire tramite email:

infoa@sistemaambientelucca.it o pec a sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it.

Per ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it.