Sport in casa del Summer Soccer Village diventa virale sul web

domenica, 15 marzo 2020, 12:45

La A.S.D. Sport & Fun anche in questo periodo di piena emergenza si impegna a promuovere lo sport per i più piccoli, con video tutorial che spiegano giochi-esercizi da fare in casa e in giardino.

Parte così una campagna di promozione, lanciata sulle pagine social dell’Associazione in particolare sulla pagina facebook del SUMMER SOCCER VILLAGE in particolare https://www.facebook.com/Summer.Soccer.Village/videos/508968786468180/

, dove ogni 2-3 giorni verranno inseriti appunto dei video tutorial da seguire insieme a tutti i bambini. Verranno pubblicati anche dei video di altri bimbi che seguiranno il nostro esempio, per fare attività, tutti insieme.

Per i responsabili dell’associazione far fare sport ai bambini è una cosa seria e per questo ci vuole professionalità per programmare e ideare anche questo tipo di attività sportiva .

Così gli insegnanti di scienze motorie dello staff, si sono riuniti ed hanno programmato tutta una serie di attività e giochi , che come detto precedentemente, verranno pubblicati in questi giorni sulla pagina fb summersoccervillage.

Il presidente Prof Lenci Maurizio ringrazia pubblicamente i suoi istruttori e si augura che il tutto finisca il prima possibile per poter continuare a programmare l’estate 2020, che vedrà il SUMMER SOCCER VILLAGE presente su ben 5 location del territorio lucchese ( MARAMEO LAMMARI,STADIO LUCCA ,ANTRACCOLI, SAN CONCORDIO, SS ANNUNZIATA) .