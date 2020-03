Cronaca



Tour de Force Coronavirus

lunedì, 9 marzo 2020, 09:43

di gabriele muratori

Continua senza sosta l'assistenza alla popolazione da parte degli operatori sanitari in questa difficile e drammatica situazione, denominata "Emergenza Coronavirus". L'inasprimento di questa epidemia che sta mettendo a repentaglio la nostra società, ha richiesto un inevitabile ed enorme sforzo da parte di tutta la macchina ospedaliera, sia dentro che fuori del San Luca. Da giorni, i volontari delle varie associazioni locali, Croce Verde e Misericordie, vedono prolungarsi il numero degli interventi in seguito a casi sospetti relativi a stati febbrili e influenzali, tanto che sono state messe a disposizione squadre apposite con tanto di adeguate protezioni per gli operatori, per il trasporto dei malati la cui condizione può essere derivante da eventuali contagi del nuovo virus.



Dopo la segnalazione alla centrale 118 Alta Toscana, le ambulanze predisposte, spesso accompagnate dall'automedica, partono per prelevare il paziente, seguendo un ben definito protocollo. Il paziente, adeguatamente trattato, viene poi condotto all'ospedale San Luca, dove ne viene poi valutato ulteriormente lo stato di salute e verificata l'eventuale esistenza di contagio, per essere quindi poi trattato di conseguenza. Enorme qui, e non da meno, lo sforzo da parte del personale ospedaliero, dove medici, infermieri, operatori sanitari e tecnici, provvedono alla gestione dei numerosi pazienti che ogni ora giungono con sintomatologie sospette. Non per ultimo, il lavoro della centrale operativa del 118, dove le linee telefoniche sono prese d'assalto in qualsiasi momento.



Un esercito di sanitari insomma, che vigila ed opera senza tregua per la salvaguardia della popolazione, portando avanti in maniera imperterrita il proprio operato sull'emergenza Coronavirus, il quale si sovrappone ovviamente alle normali emergenze di sempre dovute a malori e/o traumi accidentali. Migliaia, solo nella giornata di ieri le chiamate ricevute al centralino del 118, dal quale proviene l'accorato appello di utilizzare la linea solo in caso di reale necessità, con l'invito a rivolgersi al proprio medico curante per semplici informazioni o consulenze.