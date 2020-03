Cronaca



Unione Ciechi alla Domus Romana

sabato, 7 marzo 2020, 10:44

Il presidente dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Lucca Massimo Diodati e il consigliere delegato Silvia Chelazzi, accompagnati dal colonnello Vittorio Lino Biondi, hanno fatto visita al Museo Sito Archeologico della Domus del Fanciullo sul Delfino.



"È stata un’esperienza appassionante, partecipata con molto interesse dagli ospiti - si legge nel comunicato -. È l’avvio di una stretta collaborazione per creare opportunità stimolanti per le Persone disabili a partecipare attivamente alla vita sociale. Si vuole favorire la crescita personale con la conoscenza e la fruizione dei sistemi culturali-ricreativi della Città. Alla Domus attraverso il contatto con le testimonianze archeologiche è possibile percepire e conoscere l’evoluzione di 2000 anni di Storia di Lucca. In ambienti condivisibili da tutti per vivere alla pari la quotidianità civica dell’intera comunità".