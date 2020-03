Virtus raccoglie fondi per il San Luca, già oltre 3 mila euro

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 19 marzo 2020, 15:37

É sempre in prima linea e pronto ad aiutare il prossimo in situazioni di emergenza o di bisogno. Il suo impegno costante sul territorio dimostra quanta passione ci mette in quello che fa.Si chiama Giovanni Vannucci e coordina il comitato del volontariato della Protezione Civile nella provincia di Lucca

giovedì, 19 marzo 2020, 15:10

Il lavoro dei servizi sociali del comune di Lucca prosegue anche durante l’emergenza coronavirus e si rafforza grazie a iniziative straordinarie e con l’impegno costante di tutti i dipendenti, cooperative, fornitori e associazioni che collaborano da anni con l’amministrazione

giovedì, 19 marzo 2020, 12:29

Ecco le principali motivazioni per le quali oltre 45 mila persone in tutta Italia sono state denunciate per aver violato le disposizioni del Governo

giovedì, 19 marzo 2020, 12:24

Nell'articolo di ieri si parlava di anziani ai tempi del Covid-19. Dalle loro parole e emersa preoccupazione, ansia e timore. Ma c è chi, nonostante tutto, è riuscito a essere ottimista e a mantenere la calma. Che cosa ne pensano i giovani?

giovedì, 19 marzo 2020, 08:49

Per dirla brutalmente, in Lombardia si muore 50 volte di più che in Germania o, se volete, In Italia si muore 38 volte di più che in Germania, o ancora in Italia si muore il doppio della Cina, il doppio circa della Spagna, 5 volte di più della Francia e...

mercoledì, 18 marzo 2020, 19:53

Sono 277 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 1.330 i contagiati dall’inizio dell’emergenza