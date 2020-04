21 nuovi casi tra Lucca e Piana

Altri articoli in Cronaca

domenica, 5 aprile 2020, 23:07

Come sempre in questo spazio troverete i dati aggiornati in tempo reale relativi alla situazione contagi in Italia, nel mondo e in Toscana

venerdì, 3 aprile 2020, 16:41

Sono 226 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 22 i nuovi decessi. Oggi torna a scendere il trend dei nuovi casi positivi (ieri erano stati 406).

venerdì, 3 aprile 2020, 16:29

Negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest si è già passati da una dotazione iniziale di 60 posti letto di Terapia intensiva ad una disponibilità di 130 posti letto

venerdì, 3 aprile 2020, 16:17

É in corso la raccolta fondi per il reparto di terapia intensiva del San Luca organizzata dall' associazione parco di Sant'Anna

venerdì, 3 aprile 2020, 15:07

Ha sorpreso ed è stato apprezzato da tutti, il gesto di Walter Brondi e Lucia Lencioni, titolari dell'alimentari "Il Mercatino" di via San Paolino, 23. Ieri, alla chiusura del negozio, hanno appeso in alto, accanto alla saracinesca, un cesto pieno di pane, con un messaggio che invitava chi ne avesse...

venerdì, 3 aprile 2020, 14:38

Stamani, venerdì 3 aprile, alle 11.15 l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, ha presieduto la speciale supplica al Volto Santo nella cappella all’interno della Cattedrale di S. Martino