Cronaca



Ai tempi del Coronavirus i carabinieri denunciano il titolare di un negozio di alimentari che vendeva la porchetta con la muffa e i vermi

lunedì, 6 aprile 2020, 19:48

Nonostante le problematiche legate alla pandemia di Covid-19 i carabinieri forestali continuano il loro operato, vigilando per la salvaguardia della salute dei cittadini.

E' stato denunciato, penalmente, dalla stazione carabinieri forestali di San Marcello Pistoiese, il legale rappresentante di una ditta, in base agli articoli 5 e 6 della legge 283 del 1962 (disciplina igienica delle sostansze alimentari e delle bevande): nel negozio della ditta, in una frazione di Pistoia con pochi abitanti, a circa 700 metri di altitudine e al confine con il comune di San Marcello, i militari, infatti, durante un'ispezione agroalimentare effettuata venerdì scorso, hanno trovato tra l'altro un trancio di porchetta di maiale, in vendita nel banco frigo degli affettati, attaccato da muffe e da vermi (probabilmente larve di mosca). Sono in corso ulteriori accertamenti sul negozio e sull'azienda.

Nelle foto: la porchetta con i vermi e la muffa e il banco alimentare