Apprezzato da tutti il gesto di solidarietà di Walter e Lucia

domenica, 5 aprile 2020, 23:07

Come sempre in questo spazio troverete i dati aggiornati in tempo reale relativi alla situazione contagi in Italia, nel mondo e in Toscana

venerdì, 3 aprile 2020, 14:38

Stamani, venerdì 3 aprile, alle 11.15 l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, ha presieduto la speciale supplica al Volto Santo nella cappella all’interno della Cattedrale di S. Martino

venerdì, 3 aprile 2020, 09:26

Ancora una volta i Comitati Sanità di Lucca osservano partecipi quel che avviene e quel che si decide per fronteggiare questa difficile situazione

giovedì, 2 aprile 2020, 19:19

Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) si sono registrati 93 nuovi casi positivi, così suddivisi per Zona e per Comune di residenza

giovedì, 2 aprile 2020, 18:07

Ancora donazioni in arrivo all'ospedale San Luca di Lucca. L'associazione “Andare oltre si può” ha donato al reparto di terapia intensiva tre tablet, consegnati direttamente al dottor Cesare Fabrizio Benanti, responsabile del reparto, insieme alla dottoressa Daniela Boccalatte

giovedì, 2 aprile 2020, 16:53

Lorenzo ha quasi 25 anni (li compirà infatti il 15 aprile), si è diplomato all'istituto alberghiero di Barga e ha lavorato come cuoco in alcuni ristoranti, ama le feste ed è molto sensibile: capisce infatti se una persona è triste o ha delle preoccupazioni, prima che gli venga detto