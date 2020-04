Casani (Asl): “Coronavirus, 98 nuove assunzioni a tempo indeterminato in Lucca e Piana”

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 22 aprile 2020, 18:47

Salt si è già dichiarata disponibile ad eseguire quanto ritenuto necessario per consentire una celere riapertura delle viabilità comunali interessate dal provvedimento

mercoledì, 22 aprile 2020, 18:34

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini...

mercoledì, 22 aprile 2020, 16:56

In Toscana sono 8.700 i casi di positività al Coronavirus, 97 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti invece son ben il 41,2% in più rispetto a ieri (+533)

mercoledì, 22 aprile 2020, 12:41

In seguito alla consultazione tra il clero svoltasi a febbraio, cui hanno risposto 102 preti, e all’esame delle risposte pervenute in sede di collegio dei consultori, l’arcivescovo ha effettuato alcune nomine importanti per la vita della diocesi

martedì, 21 aprile 2020, 21:40

Il giudice onorario presso il tribunale di Lucca Carlo Mancini, 58 anni, sposato, contagiato agli inizi del mese di marzo, è morto nel primo pomeriggio di oggi a Firenze dove era ricoverato in terapia intensiva

martedì, 21 aprile 2020, 18:36

