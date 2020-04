CasaPound consegna la raccolta alimentare nelle case delle famiglie in difficoltà

Altri articoli in Cronaca

domenica, 5 aprile 2020, 23:07

Come sempre in questo spazio troverete i dati aggiornati in tempo reale relativi alla situazione contagi in Italia, nel mondo e in Toscana

domenica, 5 aprile 2020, 15:14

Mondo dell'opera in lutto per la scomparsa del baritono Silvano Carroli. Nato a Venezia, da anni il maestro risiedeva a Lucca

domenica, 5 aprile 2020, 14:40

Rimanere in casa resta il comportamento primario ordinato dalle istituzioni, ma per coloro che, avendo inderogabili motivi di necessità, dovranno giocoforza spostarsi nei giorni a venire ecco una importante novità

domenica, 5 aprile 2020, 13:08

Non esiste, si sa, una particolare simpatia tra lucchesi e pisani. A cose normali anche, se non soprattutto, una partita di calcio può essere potenzialmente foriera di incidenti tra opposte tifoserie. Eppure, in tempi come questi, tempi di Coronavirus, non si può ragionare come se il mal comune fosse mezzo gaudio.

sabato, 4 aprile 2020, 22:52

Il dilemma morale indicibile che comincia ad aleggiare è: “Fino a quando potremo permetterci di dire che una vita umana non ha prezzo?” (The Economist) e alla fine, «il costo del distanziamento potrebbe superare i benefici e sui giovani cadrà gran parte del peso della malattia, sia oggi sia in...

sabato, 4 aprile 2020, 22:19

Una brutta notizia ha colpito la Compagnia dei Balestrieri di Lucca: è venuto a mancare, infatti, il maestro di campo Saverio Frega. Aveva 72 anni