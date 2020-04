Cronaca



Col Coronavirus anche Orwell è una realtà: multate famiglie che in garage avevano organizzato un pic-nic

martedì, 14 aprile 2020, 10:32

Anche a Lucca qualcuno non ha saputo resistere alla tentazione di festeggiare la pasquetta. In un condominio, infatti, quattro famiglie hanno allestito un garage dentro cui condividere dolci e bibite mentre i bambini giocavano in cortile. La polizia, constatato l'assembramento, non ha potuto fare a meno di sanzionare gli adulti.

Un altro soggetto è stato fermato mentre girava in bicicletta, e si è giustificato dicendo che doveva prendere accordi con un collega per i lavori del giorno dopo, ed è stato sanzionato.