Compagnia dei Balestrieri in lutto, è morto Saverio Frega

domenica, 5 aprile 2020, 23:07

Come sempre in questo spazio troverete i dati aggiornati in tempo reale relativi alla situazione contagi in Italia, nel mondo e in Toscana

sabato, 4 aprile 2020, 22:52

Il dilemma morale indicibile che comincia ad aleggiare è: “Fino a quando potremo permetterci di dire che una vita umana non ha prezzo?” (The Economist) e alla fine, «il costo del distanziamento potrebbe superare i benefici e sui giovani cadrà gran parte del peso della malattia, sia oggi sia in...

sabato, 4 aprile 2020, 18:46

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19”. Si ricorda ancora che il flusso di validazione dei tamponi è continuo e che gli orari di estrazione dei dati delle persone risultate positive al test dai laboratori - da parte della Regione e dell’Azienda USL Toscana nord ovest - sono vicini...

sabato, 4 aprile 2020, 17:45

Mentre la scienza e la politica blindano l'Italia e la costringono a tirare la cinghia oltre ogni buco possibile e immaginabile, il virus continua la sua corsa, ma la velocità, però, non è uguale per tutti

sabato, 4 aprile 2020, 16:20

Sono 173 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 18 i nuovi decessi. Continua a scendere il trend dei nuovi casi positivi (ieri erano stati 226). Diminuisce il numero dei decessi: 18, rispetto ai 22 di ieri

sabato, 4 aprile 2020, 12:13

“Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’”: così cantava il grande Lucio Dalla nella splendida L’anno che verrà, ed è proprio da questo verso che ha preso spunto la Croce Verde P.A. Lucca per la sua nuova iniziativa