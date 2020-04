Cordoglio della Camera di Commercio di Lucca per la scomparsa dell'imprenditore Edo Puccetti

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 2 aprile 2020, 18:07

Ancora donazioni in arrivo all'ospedale San Luca di Lucca. L'associazione “Andare oltre si può” ha donato al reparto di terapia intensiva tre tablet, consegnati direttamente al dottor Cesare Fabrizio Benanti, responsabile del reparto, insieme alla dottoressa Daniela Boccalatte

giovedì, 2 aprile 2020, 16:53

Lorenzo ha quasi 25 anni (li compirà infatti il 15 aprile), si è diplomato all'istituto alberghiero di Barga e ha lavorato come cuoco in alcuni ristoranti, ama le feste ed è molto sensibile: capisce infatti se una persona è triste o ha delle preoccupazioni, prima che gli venga detto

giovedì, 2 aprile 2020, 16:42

Sono 406 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 15 i nuovi decessi. Anche oggi, come già ieri, i nuovi casi sono in crescita: aumento dovuto al grande numero di tamponi fatti (4.149 nelle ultime 24 ore),...

giovedì, 2 aprile 2020, 15:28

Il Panathlon Club di Lucca, in collaborazione con Michelotti Ortopedia, ha donato all'ospedale "San Luca" mille mascherine (anche a seguito del mancato svolgimento della conviviale dei soci del mese di aprile) per aiutare il personale sanitario in questo momento di emergenza Coronavirus

giovedì, 2 aprile 2020, 12:20

La sera di martedì, intorno alle 21, in via San Paolino, un ragazzo stava consegnando due pizze a domicilio, quando gli si sono avvicinati due soggetti, una donna italiana di 40 anni e un marocchino di 38 anni che barcollavano e pronunciavano frasi sconnesse

giovedì, 2 aprile 2020, 12:10

Marco Piscitelli e Stefano Gheza con il team di International Gate, partecipano con affetto al lutto della famiglia Puccetti per la scomparsa di Edo Puccetti