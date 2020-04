Coronavirus, quando la religione (cattolica) non conta un c...o

Altri articoli in Cronaca

domenica, 26 aprile 2020, 19:39

Oltre ad aver costretto la gente in casa senza darle la possibilità di lavorare, sapete qual è il peggior risultato di questo lockdown? Le forze di polizia ridotte a multare giovani e anziani, uomini e donne perché anelano a respirare...

domenica, 26 aprile 2020, 17:14

In Toscana sono 9.147 i casi di positività al coronavirus, 132 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono l’1,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 9,1% e raggiungono quota 2.300

domenica, 26 aprile 2020, 14:02

“Ci lascia uno di noi”. La Cna ha appreso con sgomento della morte del proprio collega Alfredo Marchetti, deceduto questa mattina all’ospedale di Cisanello per il Covid 19

sabato, 25 aprile 2020, 18:22

Nessuna rivolta contro il sistema, ma solo una semplice presenza per esprimere, in silenzio, una speranza intrisa di amarezza e di dissenso

sabato, 25 aprile 2020, 17:54

In Toscana sono 9.015 i casi di positività al coronavirus, 138 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono l’1,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 5,3% e raggiungono quota 2109

venerdì, 24 aprile 2020, 22:27

L’app “Immuni” è un software che una volta individuata una persona contagiata, può ricostruire i suoi incontri precedenti per trovare le persone che può avere infettato. Il Governo ha intenzione di utilizzarlo nella Fase 2 del Covid-19