Cronaca



Coronavirus, esibizioni in rete del corpo musicale "G. Puccini"

mercoledì, 15 aprile 2020, 09:33

Anche durante l'emergenza Covid-19 la musica non si ferma e non si ferma nemmeno il corpo musicale "G. Puccini" - Gruppo Folkloristico "La Castellana", nonché Banda Bassotti Street Band, di Nozzano Castello che, con i suoi 121 anni di ininterrotta attività, continuano la propria attività di promozione sociale nel campo della cultura musicale.

La nostra associazione musicale, in qualità di banda ufficiale del comune di Lucca che da sempre è al servizio della cittadinanza lucchese, in questo momento di emergenza cerca di sfruttare al meglio la tecnologia e riesce ad aggregare i suoi musicisti con esibizioni in rete che vogliono offrire un conforto e un momento di spensieratezza a chi si trova in prima linea in questa battaglia.

Un sostegno particolare va ai medici, infermieri e a tutto il personale impegnato presso l'ospedale San Luca di Lucca (diversi di loro sono peraltro impegnati nella banda musicale). Forza che andrà tutto bene!!!

Video Coronavirus, esibizioni in rete del corpo musicale "G. Puccini"