Cronaca



Coronavirus, si uccide gettandosi dal ponte Carlo Alberto dalla Chiesa

giovedì, 16 aprile 2020, 11:41

di aldo grandi

Stava attraversando un momento di sconforto e depressione accentuato, probabilmente, dall'attuale momento di emergenza sanitaria e sociale. Così, questa mattina, poco dopo le 10, si è incamminato sul ponte Carlo Alberto Dalla Chiesa a Ponte a Moriano e, giunto a metà, proprio in corrispondenza del letto del fiume, ha scavalcato la ringhiera e si è gettato di sotto. Non è caduto, però, in acqua, bensì sul greto del Serchio e per lui non c'è stato scampo ed è morto sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono arrivati, dopo che è scattato l'allarme, gli agenti delle Volanti oltre ai vigili del fuoco che hanno proceduto all'operazione di recupero della salma che è stata tirata su con un verricello e adagiata nella bara allestita dal personale della Croce Verde di Lucca. Sembra che la vittima, abitante a Pescaglia, si fosse trasferita ultimamente a Lucca da parenti.

P.S. Da aggiungere alle statistiche quotidiane della protezione civile.